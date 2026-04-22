El estudio de arquitectura británico Foster y la empresa de diseño española Punt unen fuerzas en Milán

El estudio de arquitectura británico Foster + Partners y la empresa española de muebles de diseño Punt han unido fuerzas para presentar dos nuevas colecciones de mobiliario en madera, pensadas tanto para oficinas como para viviendas y espacios comerciales.

Beam y Column, que han visto por primera vez la luz en el Salón del Mueble de Milán, "reflejan tanto la autenticidad de los materiales como la maestría artesanal", en palabras del director de diseño industrial del estudio, Mike Holland, quien ha explicado que "cada pieza de las colecciones ha sido concebida como un elemento escultórico".

La primera de esas series nace de la traslación al mobiliario del lenguaje arquitectónico de Foster. Inspirada en proyectos como el Narbo Via Museum, se concreta en un sistema flexible de estanterías, aparadores y armarios que entremezclan los estantes de madera con postes metálicos, permitiendo así distintas configuraciones. La segunda, por su parte, revela un planteamiento más escultural en un trío de mesas con diferentes formas, alturas y diámetros, y suma una solución de ocultación de cableado que permite mantener la limpieza del diseño y su estética minimalista.

Además, la sostenibilidad aparece como una clave en ambas colecciones, tanto en el proceso de fabricación como en el diseño. Así, la madera empleada cuenta con certificación FSC y procede de bosques gestionados de forma responsable, mientras se recurre a tintes al agua para reducir el impacto ambiental.

En concreto, las piezas han sido fabricadas en roble mate o roble teñido de ébano, y ambas colecciones están disponibles en una variedad de acabados, que incluyen lacados, tejidos y piedra.