Las expectativas de los empresarios alemanes caen a mínimos desde mayo

La confianza de los empresarios alemanes se mantiene estable en el arranque de 2026, aunque las expectativas de futuro han vuelto a empeorar en enero por tercer mes consecutivo, hasta situarse en su nivel más bajo desde el pasado mes de mayo.

Se trata de un dato recabado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (IFO), que apunta que, si bien el índice general para enero se mantiene sin cambios, las expectativas son todavía menos optimistas que el mes pasado, con una lectura dos décimas inferior, en los 89,5 puntos.

"La economía alemana comienza el nuevo año con poco impulso", ha resumido Clemens Fuest, presidente del Instituto IFO, antes de precisar que la caída de las expectativas se residencia particularmente en el sector servicios y en el comercio.