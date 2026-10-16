Francia y Alemania se alían para reducir los límites a la venta de coches de combustión

Alemania y Francia quieren mantener la comercialización de coches de combustión más allá de 2035 sin obligar a los fabricantes a compensar las emisiones. Por ello, y con el propósito de presionar a la Unión Europea para flexibilizar las condiciones pactadas —y ya atenuadas—, las dos mayores economías del bloque comunitario han presentado una posición conjunta que incluye también nuevas ventajas para los vehículos eléctricos fabricados en el continente y restricciones a los modelos que se produzcan fuera.

En el documento, Berlín y París se enfocan en lograr un "mejor equilibrio entre los objetivos climáticos y la competitividad industrial", mediante una mayor "flexibilidad" regulatoria e incentivos que contribuyan a dar futuro a la industria automovilística europea.

En concreto, ambos gobiernos plantean reducir un 90% las emisiones de dióxido de carbono de los nuevos vehículos a partir de 2035, sin necesidad de compensar el 10% restante, frente al planteamiento de Bruselas que obligaba a los fabricantes a neutralizar íntegramente esas emisiones mediante el uso de acero verde europeo o combustibles sostenibles.

Además, el documento apuesta por crear una nueva categoría de automóviles considerados de "cero emisiones" a efectos de la normativa: vehículos de combustión que funcionen exclusivamente con combustibles renovables o de bajas emisiones, que podrían seguir matriculándose después de 2035. En este apartado, proponen establecer requisitos técnicos, controles y sanciones que impidan utilizar otros carburantes y exigir que los combustibles permitidos se produzcan en Europa.

Junto a estas flexibilizaciones, Alemania y Francia quieren reforzar la denominada "preferencia europea" para reservar las subvenciones y los contratos públicos de adquisición o alquiler de vehículos a modelos que cumplan determinados requisitos de fabricación en Europa.

En concreto, proponen que, desde 2028, los automóviles beneficiarios estén ensamblados en territorio europeo y que al menos el 70% del valor de sus componentes se genere en el continente, excluida la batería. Asimismo, quieren ampliar los llamados supercréditos —que permiten contabilizar de manera más favorable determinados vehículos para cumplir los objetivos de emisiones— a todos los eléctricos fabricados en Europa, con mayores incentivos para los modelos pequeños y aquellos que incorporen acero y aluminio europeos de bajas emisiones.

"Rumbo inalterable"

"Nuestro rumbo se mantiene inalterable: lograr reducciones sustanciales en las emisiones de dióxido de carbono al tiempo que reforzamos la capacidad de Europa para desarrollar y fabricar la próxima generación de vehículos eléctricos", han defendido ambos países en un comunicado conjunto al que el presidente galo, Emmanuel Macron, ha reaccionado en sus redes: "Eso es la preferencia europea".

Por su parte, el canciller germano, Friedrich Merz, ha apostado por enviar "una señal de inversión" para la industria de automoción europea a través de este paquete de medidas que comprende "libertad de elección, apertura tecnológica y preservación de los objetivos climáticos".

"Europa debe ser un continente que innove, invierta y produzca, protegiendo al mismo tiempo el clima y salvaguardando el empleo", han señalado Berlín y París, que se han comprometido a trabajar con rapidez junto a sus socios comunitarios para alcanzar un acuerdo.

Este entendimiento francoalemán llega mientras el Consejo y el Parlamento Europeo negocian el paquete presentado por la Comisión en diciembre de 2025, todavía pendiente de su aprobación definitiva. De hecho, el objetivo verbalizado por la presidencia irlandesa es alcanzar una posición común entre los Veintisiete antes de que termine este año.