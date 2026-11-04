El gigante de la ingeniería sueca Sandvik compra tecnología sudafricana para formar a los operarios de las minas

Sandvik, la multinacional sueca de ingeniería, acaba de dar un paso adelante con la compra de ThoroughTec, una empresa sudafricana especializada en simuladores para formar a los operarios de las minas, el principal motor de su negocio.

Con esta incorporación, con la que el grupo pretende reforzar los servicios que ofrece a las minas en términos de mejora de la productividad, reducción de costes de mantenimiento y aumento de la seguridad, Sandvik prevé combinar los simuladores de la firma radicada en Durban con sus herramientas digitales para elaborar programas de formación personalizados.

A partir de los datos de funcionamiento de las máquinas, la tecnología adquirida permite entrenar lo que sucede en la operación real para mejorar la preparación de quienes manejan ese tipo de instrumentos.

Maquinaria utilizada en las minas | Sandvik

"Sus soluciones reforzarán nuestra oferta de posventa", ha destacado Stefan Widing, presidente y consejero delegado de Sandvik, sobre la adquisición de una empresa con más de 200 empleados y una red internacional de ventas y asistencia que pasará a integrarse en su división de repuestos y servicios en el área de minas.

Mientras el grupo con origen en Suecia mantiene actualmente unos 42.000 empleados y una facturación de cerca de 11.000 millones de euros anuales, la compañía sudafricana superó el pasado año los 15 millones de euros en ingresos.