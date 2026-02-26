Gordie Howe, el puente de 6.400 millones entre Canadá y EEUU que bloquea Trump

El flamante puente internacional Gordie Howe, que conecta la provincia canadiense de Ontario con el estado de Michigan (EEUU), está a la espera de poder ser inaugurado después de una inversión de 6.400 millones de dólares y con la decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, de bloquear su apertura sin ofrecer mayores explicaciones al respecto.

La conexión entre ambos estados por esta nueva infraestructura es un proyecto iniciado hace más de dos décadas y que ha contado hasta ahora con el apoyo de las distintas administraciones que han dirigido ambos países.

De hecho, apenas unos días antes de que Trump declarase el pasado 9 de febrero que iba a bloquear la apertura del puente, el propio departamento de Seguridad Nacional había emitido una orden para convertir al puente en un punto de entrada oficial a Estados Unidos.

En su mensaje en redes sociales, Trump explicaba que no permitirá la apertura "hasta que Estados Unidos sea plenamente compensado por todo lo que le hemos dado, y también, lo que es más importante, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la imparcialidad y el respeto que nos merecemos”.

Los motivos de este bloqueo podrían estar relacionados con las desavenencias comerciales entre ambos países y con las recientes críticas del primer ministro de Canadá, Mark Carney, contra la política exterior de la administración Trump.

En respuesta a las preguntas de La Región Internacional, el consorcio que ha dirigido la construcción y gestión del puente señala que la inauguración del puente está prevista para principios de 2026 y apunta que la fecha exacta dependerá de "nuestras continuas revisiones de calidad, pruebas y puesta en servicio". Además, indican que es necesario que se coordinen las agencias fronterizas de ambos países para la puesta en marcha del mismo. "Una vez que se conozca una fecha, esperamos compartirla con el público", añaden desde el consorcio.

Financiación canadiense

Como suele ocurrir con las amenazas realizadas por el presidente estadounidense, se desconoce cuáles serán las medidas concretas que puede adoptar para bloquear el puente. Su construcción fue financiada de forma íntegra por Canadá aunque existe un acuerdo público-privado por el que el gobierno canadiense y el estado de Michigan explotarían conjuntamente el paso fronterizo.

Entre las especulaciones sobre las razones que han podido llevar a Donald Trump a tomar la decisión de bloquear la infraestructura, se alude al hecho de que el cercano puente Ambassador -uno de los pasos fronterizos más transitados del continente- es propiedad del multimillonario Matthew Moroun, quien había solicitado a Trump la paralización de la construcción del puente Gordie Howe. El diario The New York Times revelaba hace unos días que Moroun habría donado a mediados del pasado mes de enero un millón de dólares al comite de acción política MAGA, que apoya a Trump.

En medio de toda esta polémica el puente ya está terminado y hace meses que se vienen realizando las pruebas técnicas necesarias para su apertura. El desenlace final parece que estará más sujeto a cuestiones políticas que a las económicas y a las necesidades de las empresas y ciudadanos de ambos países.