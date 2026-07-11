IKEA busca locales de entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados para abrir 15 nuevas tiendas en España

IKEA ha anunciado un ambicioso plan de expansión en España con la apertura de 15 nuevas tiendas compactas durante los próximos cuatro años fiscales (2027-2030). La compañía invertirá 50 millones de euros en este proyecto, que permitirá la creación de 515 nuevos empleos directos, con una media de 35 trabajadores por establecimiento.

España se consolida así como uno de los mercados estratégicos para el Grupo Ingka, propietario de IKEA, dentro de su estrategia internacional de crecimiento basada en un nuevo formato de tiendas más ágiles, accesibles y adaptadas a las nuevas necesidades de los consumidores.

La compañía ha iniciado una búsqueda activa de localizaciones en todo el territorio nacional para albergar estos nuevos establecimientos. Los espacios deberán contar con una superficie de entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados, desarrollarse en una única planta, estar situados en parques comerciales, ubicarse en las afueras de ciudades de más de 100.000 habitantes, encontrarse listos para su ocupación y disponer de zona de descarga.

IKEA ha abierto además la posibilidad de que propietarios y operadores inmobiliarios presenten propuestas de ubicaciones que cumplan estos requisitos a través del correo electrónico habilitado por la compañía para su plan de expansión.

Este modelo de tienda ya ha sido probado en España desde 2023 con aperturas en ciudades como Granada, Torrejón de Ardoz, Leganés, Vitoria y Girona. Según la empresa, el formato mantiene prácticamente la misma experiencia de compra que sus establecimientos tradicionales, aunque en una superficie más reducida, complementando la red omnicanal que ya suma cerca de 80 puntos de contacto en el país.

Cada una de estas tiendas ofrecerá alrededor de 2.000 productos disponibles para compra inmediata, además de servicios de planificación del hogar, alimentación, recogida y entrega de pedidos, con el objetivo de acercar la oferta de IKEA a un mayor número de consumidores.

El director de Expansión de IKEA, Andreas Berg, ha señalado que esta iniciativa forma parte de una estrategia global destinada a acelerar el crecimiento de la compañía mediante formatos más eficientes y escalables, reduciendo costes operativos y permitiendo seguir ofreciendo precios más competitivos a los clientes.

Asimismo, Berg ha destacado que la empresa continuará reforzando la integración entre sus canales físicos y digitales, apostando por una experiencia de compra personalizada y por servicios como la planificación de proyectos, entrega, montaje, instalación y financiación para facilitar todo el proceso de compra.