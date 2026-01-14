Inversores suizos apuntan que la situación en Irán no elevará mucho tiempo el precio del petróleo

La subida del precio del petróleo tras los últimos acontecimientos en Irán -el Brent cotiza hoy por encima de los 66 dólares- será efímera y a lo largo del año la cotización tenderá a estabilizarse en torno a los 50 dólares, según las previsiones del banco de inversión suizo Julius Baer.

Norbert Rücker, director de Economía e Investigación de Próxima Generación de Julius Baer, ha publicado un análisis sobre la influencia de las tensiones geopolíticas sobre el mercado del petróleo en el que concluye que el mayor riesgo sería que haya una escalada de inestabilidad en Irán con una intervención externa que provoque interrupciones en el suministro de petróleo. Sin embargo, señala que en estos momentos Oriente Medio tiene capacidad de producción disponible y el gobierno de EEUU está muy centrado en contener la inflación por lo que "este contexto debería limitar los riesgos de interrupción y hacer que cualquier aumento repentino del precio del petróleo sea efímero".

En su análisis, Rücker concluye que la geopolítica genera mucho ruido y puede provocar algunas alteraciones de precios pero "ni los acontecimientos en Venezuela ni en Irán deberían alterar el panorama general", por lo que "prevemos ue los precios del petróleo se mantendrán en torno a los 50 dólares durante gran parte de 2026, posiblemente con alguna desviación de esta tendencia en las próximas semanas".

Intervención negociada

El analista señala que la influencia de Irán en el mercado mundial del petróleo es superior a la de Venezuela, ya que supone el 1,5% de la producción mundial, pero a diferencia de los últimos años, el mercado petrolero se enfrenta ahora a un excedente de oferta y una capacidad de producción sobrante entre los principales productores de petróleo de Oriente Medio, incluida Arabia Saudita. "Si el gobierno estadounidense considera una intervención, es muy probable que venga acompañada de garantías de suministro negociadas", señala Rücker.

"Dado que es improbable que el panorama general cambie, Irán no parece ser un detonante suficiente para impulsar de forma duradera el precio del petróleo por encima de los 65 dólares y revitalizar la extracción y producción de petróleo de esquisto estadounidense", concluye el analista del banco de inversión suizo.