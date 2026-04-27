Japón no impondrá restricciones energéticas: "La actividad económica no debe detenerse"

A pesar de las dificultades de suministro que atraviesa Japón debido al cierre del estrecho de Ormuz, su primera ministra, Sanae Takaichi, se opone a la idea de imponer restricciones energéticas.

"No creo que la actividad económica o social deba detenerse en este momento", ha señalado la primera ministra en el Parlamento nipón, donde ha avanzado que su ejecutivo trabaja para asegurar la afluencia de petróleo de otras procedencias.

En todo caso, después de negarse a hacer por ahora un llamamiento a la población para que reduzca el consumo de electricidad, lo que ha dejado claro es que "actuará con flexibilidad para tomar las medidas necesarias en función de las circunstancias".

Por el momento, la semana pasada ya anunció una segunda tanda de liberación de reservas de crudo, con una puesta a disposición del mercado equivalente a veinte días de consumo.