Lego, el fabricante danés de juguetes, ha elegido Portugal para levantar su nueva fábrica con la que atender el aumento de la demanda en Europa.

En concreto, destinará unos mil millones de euros para ubicar esa fábrica, que contará con una superficie total de 115.000 metros cuadrados, en el municipio de Estarreja, en el distrito de Aveiro. Según los planes de la juguetera, la construcción comenzará en 2027 y está previsto que inicie su producción a partir de 2030.

Será, según ha destacado la compañía danesa, su cuarta fábrica en el continente europeo y la octava en todo el mundo, y las instalaciones abarcarán la producción integral de Lego.

"Portugal nos atrajo por su proximidad a los mercados, su acceso a las redes de transporte, su compromiso con la sostenibilidad y la cualificación de su mano de obra local. Esperamos aprovechar el talento y la experiencia disponibles en la región, al tiempo que desarrollamos las capacidades necesarias para garantizar el éxito a largo plazo de la planta", ha asegurado el director de operaciones de Lego, Carsten Rasmussen.

Por su parte, el consejero delegado de Lego Group, Niels Christiansen, ha saludado la expansión de la marca, que le permitirá "seguir creciendo y llevando los juguetes de Lego a muchos más niños, familias y aficionados durante generaciones".

Sostenibilidad

El proyecto integra una infraestructura de producción y logística diseñada para adaptarse de forma flexible a posibles ampliaciones con el tiempo. Además, la planta servirá para reforzar la resiliencia de las operaciones europeas de Lego y consolidar su enfoque de producción centrado en la región.

A través de esta estrategia, la juguetera danesa trata de reducir los eslabones de la cadena de suministro para poder responder de manera eficaz y con premura a los cambios en la demanda, al tiempo que reduce su impacto ambiental.