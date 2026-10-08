De Madrid a Sevilla: los 220.000 euros que separan los barrios más rico y más pobre de España

Un total de 223.996 euros. Es la diferencia entre la renta bruta media de La Moraleja (Alcobendas, Madrid), que se mantiene como el barrio más rico de España, con Torreblanca (Sevilla), que también conserva la plaza a la cola del ranking.

Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, correspondientes a 2024, las 8.155 declaraciones de IRPF del barrio madrileño arrojaron una media por persona de 235.556 euros, lo cual no solo impone una enorme distancia con el distrito sevillano —sus 1.937 declaraciones sitúan la media en 11.560 euros—, sino incluso con la segunda zona más acaudalada: Ciudalcampo, en el también madrileño ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, se queda en 145.046 euros por declarante.

Pero este ranking, que analiza algo más de 800 códigos postales de 68 municipios seleccionados bien por el tamaño de su población o por su tamaño fiscal, también permite cuantificar la disparidad económica dentro de las ciudades. En Madrid, por encima de 100.000 euros se sitúan Aravaca, Castellana, el barrio de Salamanca y la zona de Nueva España, mientras siete zonas no alcanzan los 30.000 euros, con Puente de Vallecas en el extremo más bajo. En Barcelona, la diferencia se agrava: tres distritos —Muntaner, Pedralbes y Vallvidrera— por encima de 120.000 euros casi quintuplican el dato de los residentes en el código postal 08033 —Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró y Canyelles—, donde la media de su renta no llega a 25.000 euros.

Los barrios más ricos

Además de La Moraleja, donde en 2024 crecieron las rentas un 20% respecto al año anterior, Ciudalcampo y sus vecinos de Fuente del Fresno (139.369 euros) completan el podio. La riqueza cambia de comunidad autónoma a partir del cuarto, al irse a los mencionados barrios barceloneses de Muntaner, Pedralbes-Sarriá y Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes. La ciudad vieja de A Coruña se cuela en el séptimo puesto rozando los 118.000 euros, por delante de Aravaca y Salamanca-Goya, de la zona de Somosaguas-Humera en el madrileño municipio de Pozuelo de Alarcón y de distritos de la capital como Castellana y Nueva España. Y con rentas brutas medias por encima de los 100.000 euros solo queda una localización: Pla de Remei, en Valencia, con 105.805 euros.

En el extremo contrario, además de Torreblanca, por debajo de los 20.000 euros también se encuentran los alicantinos Nou Alacant y Ciudad Jardín, el distrito ilicitano que comprende Carrús y Plaza Barcelona, Cortijos de Marín (Roquetas de Mar, Almería) y el cordobés Sector Sur-Polígono del Guadalquivir.