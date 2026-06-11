El mayor accionista de Hugo Boss mueve ficha para hacerse con toda la compañía

El grupo británico Frasers Group, controlado por el magnate Mike Ashley y propietario de cadenas como Sports Direct o GAME, quiere pasar de ser el mayor accionista de Hugo Boss a convertirse en su dueño. Para ello, ha presentado una oferta pública de adquisición voluntaria que no ha sido pactada con la firma alemana de moda prémium y que tasa el 74% que no controla de la compañía en casi 2.000 millones de euros.

En concreto, su oferta un precio de 38 euros por cada acción de Hugo Boss, lo que implica una prima del 4% sobre el cierre en la sesión de ayer, y una valoración implícita total de la empresa de unos 2.675 millones de euros. En todo caso, fruto del interés que revela el movimiento, los títulos de la marca germana rozan hoy una subida del 7% en la Bolsa de Frankfurt.

Actualmente, Frasers posee 18,35 millones de acciones de Hugo Boss, equivalentes al 26,06% de su capital y al 26,58% de los derechos de voto. Pero, como explica en su comunicación a la Bolsa de Londres, la normativa alemana obliga a lanzar una oferta obligatoria cuando alcance el 30% de esos derechos, de modo que ha optado por ordenar la operación mediante una oferta voluntaria de cara a "facilitar una mayor inversión" por su parte en la textil.

Además, a pesar de las dudas sembradas el pasado año sobre la continuidad de Stephan Sturm como presidente del consejo de supervisión, hoy Frasers ha puesto en valor su trabajo, al igual que el del consejero delegado de la firma, Daniel Grieder, y la estrategia de crecimiento que están poniendo en marcha.

Y, mientras los órganos de dirección de Hugo Boss ya han asegurado que "examinarán detenidamente" la oferta antes de emitir su opinión, un punto importante es que la oferta no está condicionada a un umbral mínimo de aceptación, lo que permitiría al grupo británico seguir aumentando su posición dentro de la empresa aunque no consiga hacerse con el 100%. A partir de ahora, corresponde al supervisor financiero de Alemania dar el visto bueno al documento de la oferta para que pueda completarse a finales de año.