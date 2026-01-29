Microsoft cae en bolsa un 12% tras presentar resultados por las dudas sobre su negocio en la nube

Microsoft se anotó un beneficio neto de 38.458 millones de dólares (32.133 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, finalizado en diciembre, lo que equivale a un avance del 59,5% en comparación con las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior. Según las cuentas publicadas por el gigante de Redmond, los ingresos de la tecnológica ascendieron a un total de 81.273 millones de dólares , un 16,7% más que un año antes.

Pese a estos resultados, las acciones del grupo tecnológico se desplomaban hoy un 12% en Wall Street por las dudas sobre su negocio en la nube, pese a que los ingresos de Azure (plataforma en la nube) aumentaron hasta los 50.000 millones de dólares en el trimestre, un 38% más que en el anterior.

Del total de facturación del grupo, las ventas de productos subieron un 1,4%, hasta los 16.451 millones de dólares, al tiempo que las procedentes de servicios y otros conceptos se situaron en 64.822 millones de dólares, un 21,4% más.

La división de productividad y procesos, que aglutina el software Office, Dynamics o la red social LinkedIn facturó un 15,9% más, hasta los 34.116 millones de dólares, mientras que la unidad de la nube inteligente generó 32.907 millones de dólares, un 28,8% más. El negocio de informática personal, que incluye Windows o Xbox, aportó 14.250 millones de dólares, un 2,7% menos que doce meses atrás.

En lo que se refiere al acumulado semestral, las ganancias se elevaron un 35,7%, hasta los 66.205 millones de dólares, y los ingresos hicieron lo propio con un 17,5% y se quedaron en los 158.946 millones de dólares.

"Apenas estamos en las primeras fases de despliegue de la IA y Microsoft ya ha creado un negocio que es más grande que algunas de nuestras divisiones más importantes", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella. De cara al tercer trimestre fiscal , Microsoft prevé que los ingresos se muevan entre los 80.650 y 81.750 millones de dólares (67.387 y 68.306 millones de euros), esto es, un incremento del 3%.

Resultados de Meta

Por su parte, Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, presentó hoy sus resultados de 2025, año en el que obtuvo un beneficio neto de 60.458 millones de dólares (50.545 millones de euros), cifra un 3,1% inferior a la contabilizada el ejercicio anterior. A pesar de este descenso, las acciones de Meta se disparaban, tras la publicación de los resultados, con un incremento que ronda el 10%.

Los ingresos alcanzaron los 200.966 millones de dólares, un 22,2% más, mientras que los gastos aumentaron un 23,7%, hasta los 117.690 millones de dólares. La publicidad supuso el grueso de la facturación, concretamente, 196.175 millones de dólares , un 22,1% más.

Por otro lado, la cifra de usuarios diarios activos se situó en diciembre en los 3.580 millones de media, equivalente a un incremento del 7%, mientras que la plantilla mundial ascendió a 78.865 trabajadores, un 6% más.

"En 2025 obtuvimos unos excelentes resultados empresariales. Espero con interés poder seguir avanzando en el desarrollo de una superinteligencia para las personas de todo el mundo en 2026", ha afirmado el fundador y consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg.