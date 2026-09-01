Nestlé vende parte de su negocio de vitaminas por 1.000 millones de dólares

Nestlé ha decidido adelgazar su cartera de vitaminas y suplementos. El grupo suizo ha acordado la venta de siete de sus marcas más conocidas en este mercado a la empresa estadounidense de inversión Yellow Wood Partners por unos 860 millones de euros, en una operación que prevé cerrar a lo largo de la primera mitad de 2027.

La transacción incluye Nature’s Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan’s Pride y Sisu, junto con el negocio asociado de suplementos de marca blanca en Estados Unidos así como las operaciones dedicadas a su fabricación, envasado, almacenamiento y distribución. En conjunto, los activos vendidos generan alrededor de 1.035 millones de euros de facturación anual, de modo que el importe pactado se habrá amortizado en menos de un ejercicio.

Esta operación supone un paso más en la reorganización de Nestlé bajo la dirección de Philipp Navratil, que está revisando la cartera del mayor grupo alimentario del mundo para concentrar capital y recursos en las categorías y marcas que considera con mejores perspectivas. "Este es otro paso importante en la transformación estratégica de nuestra cartera", ha resumido el consejero delegado.

En todo caso, esta transacción no significa la salida de Nestlé del negocio de los suplementos. El grupo mantendrá las marcas que considera prioritarias dentro de Nestlé Health Science, desde la óptica de que es posible crecer en el segmento de vitaminas y minerales prémium con base científica. Solgar y Pure Encapsulations "siguen teniendo un excelente desempeño", según el CEO de Nestlé, que pretende concentrar en ellas buena parte de la inversión en innovación y crecimiento.

Para el comprador, Yellow Wood Partners, esta compra reforzará su presencia en las ramas de salud y bienestar. Las enseñas adquiridas por esta empresa especializada en marcas de consumo tienen su principal mercado en Estados Unidos, aunque también se venden en países como Canadá y China.