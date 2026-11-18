La OTAN pretende garantizar el lanzamiento de urgente de satélites militares mediante el uso, llegado el caso, de cohetes comerciales. Para ello, ha puesto en marcha Starlift, una iniciativa multinacional cuyo objetivo pasa por reforzar el acceso al espacio de los países aliados y mejorar su capacidad de respuesta ante posibles amenazas o necesidades operativas.

En ese camino, la Alianza Atlántica prevé realizar pruebas y ensayos destinados a mejorar las infraestructuras de lanzamiento y la logística de los países participantes, así como intercambiar buenas prácticas y coordinar la gestión del tráfico aéreo y marítimo para garantizar la seguridad de las operaciones, tanto las programadas como las que deban realizarse con poca antelación.

Con una estrategia que considera asimismo la posibilidad de agrupar la demanda de lanzamientos y coordinar las necesidades de los países participantes para facilitar el acceso a este instrumento, al menos diez estados miembros han confirmado su participación. Se trata de Bélgica, Canadá, Finlandia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia, Turquía y Reino Unido, y a ellos se ha sumado Corea del Sur.

Y es que, como ha explicado la organización de defensa, garantizar un acceso "fiable" al espacio resulta esencial para las operaciones militares, especialmente en ámbitos como las comunicaciones, la navegación, la Inteligencia y los sistemas de alerta temprana.

Así pues, la portavoz de la OTAN, Allison Hart, ha explicado que Starlift "conectará a los países participantes con proveedores comerciales de lanzamientos y bases espaciales para hacer que el acceso al espacio sea más resiliente, ágil y rentable".