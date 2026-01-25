Pekín recibe en 2025 más de 2.400 empresas de capital extranjero, casi un 20% más

La capital de China recibió el pasado año más de 2.400 empresas de capital extranjero, lo que representa un aumento del 19,5% interanual en la llegada de inversiones del exterior a Pekín.

Son datos proporcionados por las autoridades locales, que apuntan también que Pekín reconoció en 2025 un total de 20 empresas recién registradas en el extranjero como sede regional multinacional.

Además, indican que atrajo 121 proyectos financiados en el extranjero, cada uno de ellos con una inversión superior a 10 millones de dólares estadounidenses.

Según las previsiones para el año en curso, la ciudad seguirá ampliando su apertura, buscando atraer más proyectos procedentes de terceros países.

Otros datos de comercio

Estos datos de instalación de empresas en la capital china se relacionan con los de comercio exterior de la ciudad, que ha registrado en los once primeros meses del año pasado un volumen total de negocio con el extranjero de 2,93 billones de yuanes (unos 356.000 millones de euros).

Las exportaciones, por su parte, alcanzaron un récord en el mismo periodo tiempo, con 568,35 mil millones de yuanes (unos 70.000 millones de euros) en el mismo período, un 3% más interanual.