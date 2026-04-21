El precio del petróleo puede haber tocado techo pese a los cierres y aperturas de Ormuz

La incógnita sobre el tráfico de buques petroleros en el estrecho de Ormuz -que registró cierres y aperturas durante el pasado fin de semana- puede haber dejado de ser un factor decisivo sobre el precio internacional del crudo, ya que este se ha moderado "considerablemente" en los últimos días y es posible que ya haya alcanzado su máximo, según un análisis publicado por el banco suizo Julius Baer.

El analista Norbert Rücker explica que, a pesar de las fluctuaciones que los precios registraron durante el fin de semana por los vaivenes geopolíticos, la mayoría de los precios de la energía han bajado significativamente respecto a los máximos alcanzados a finales de marzo y principios de abril. En este sentido, apunta que el precio del Brent de referencia cayó temporalmente por debajo de los 100 dólares el barril, después de haber alcanzado máximos superiores a los 140 dólares.

En cuanto a los precios del combustible para aviones en Europa, el análisis señala que los precios han bajado en torno a un 20% desde sus máximos y actualmente se sitúan por debajo de los niveles registrados en 2022. "La relajación observada en los mercados financieros no solo responde a las expectativas y al optimismo de los inversores, sino que también refleja la relajación en los mercados energéticos reales", concluye Rücker.

Margen de maniobra

La apertura provisional del estrecho de Ormuz permitió flujos de petróleo superiores a los cuatro millones de barriles diarios con lo que el mercado petrolero sigue en déficit, pero este ha pasado a estar más cerca del 5% que del 10%. A juicio del analista, los tránsitos por Ormuz, sumados a las rutas alternativas, ofrecen al mercado petrolero cierto "margen de maniobra" para adaptarse y absorber parcialmente la crisis de suministro. "La situación geopolítica no requiere una solución definitiva para que el mercado petrolero se normalice", señala Rücker.

El estudio apunta a que es probable que el comercio en torno al estrecho de Ormuz se restablezca gradualmente, se vea temporalmente afectado o se acelere, ya que "ni Estados Unidos ni Irán tienen interés en obstaculizar el paso de petróleo o gas con destino a China, India u otros compradores asiáticos".