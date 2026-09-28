Así es el primer Bentley eléctrico: 888 cv, lujo extremo y 600 kilómetros de autonomía

Bentley se ha lanzado por fin al segmento eléctrico, presentando un coche que combina la estética imponente de un SUV y el motor de un superdeportivo. El Torcal, su primer modelo completamente eléctrico en sus más de cien años de historia, ofrece hasta 888 cv y el mayor par motor jamás alcanzado por la firma —con 1.350 nm—, así como una autonomía de 600 kilómetros acompañada de un sistema de recarga ultrarrápida.

Con este todocamino de lujo, la marca británica inaugura una nueva familia de automóviles. Con algo más de cinco metros de longitud y cuatro puertas, se trata de un coche más compacto visualmente que sus grandes berlinas, pero ofrece un espacio interior excepcional y un maletero de 460 litros complementado por un área de almacenamiento bajo el capó de 90 litros.

Bentley Torcal

Su diseño enfatiza la longitud, la presencia y el inconfundible carácter Bentley del coche, mientras busca que sus líneas y proporciones generen emoción y carácter. El mejor ejemplo se aprecia en el estrechamiento del habitáculo hacia la parte posterior y en cómo la carrocería se eleva sobre las ruedas traseras creando una sensación de energía contenida.

Y así es. Porque bajo la carrocería hay una batería de 113 kWh útiles y una arquitectura eléctrica de 800 voltios, con un sistema de recarga ultrarrápida que permite pasar del 10% al 80% en menos de veinte minutos y recuperar alrededor de 160 kilómetros en siete minutos; y un motor que necesita menos de tres segundos para pasar de cero a cien.

"Algo único"

Con un nombre inspirado en el impresionante paraje natural de piedra caliza de Antequera, en Andalucía, donde la naturaleza ha esculpido formaciones rocosas, acantilados y laberintos, la versión de acceso del Torcal entrega 821 cv, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. La versión S, más deportiva, va más allá, con sus 888 cv y 1350 nm que le permiten ofrecer una aceleración de 0 a 100 en 2,9 segundos y una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora.

Pero Bentley intenta que la electrificación no convierta al Torcal simplemente en una acumulación de cifras. El coche estrena una suspensión completamente activa y dirección en las cuatro ruedas, con la que sitúa su radio de giro en 11,1 metros. La propia marca resume la intención de una forma bastante gráfica: ofrecer el confort de un Flying Spur y el comportamiento de un Continental GT Speed en un mismo automóvil.

"El Torcal representa algo nuevo y, en mi opinión, único. Ha sido diseñado con sumo cuidado para garantizar que conserve la esencia de un Bentley, donde la tecnología lo realza en lugar de dominarlo. Desde el lujo hasta el refinamiento y un rendimiento impecable, lleva los elementos que definen a un Bentley a niveles extraordinarios", ha destacado el director de Producto de Bentley, Martin Page.

Extras

El Torcal se ofrece con dos sistemas de audio, desde el más básico —un sistema de 620 W y 16 altavoces— hasta el más elevado —un paquete que de 1780 W y 28 altavoces con vibraciones cinestésicas en los asientos y altavoces en los reposacabezas delanteros—.

Interior del Bentley Torcal | Bentley

En materia de seguridad, proporciona funciones avanzadas de conducción y estacionamiento para que la experiencia al volante sea más sencilla e intuitiva, al tiempo que plantea un conjunto de 25 radares, sensores y cámaras alrededor del vehículo que proporcionan al conductor todos los datos necesarios para interactuar con su entorno.

De serie viene con detalles cromados en plata satinada, pintura monocromática y madera de nogal de poro abierto, mientras el Torcal S ofrece una serie de cambios visuales para una estética más deportiva.