La riqueza de los milmillonarios creció un 16% en 2025

La riqueza conjunta de los más de 3.000 milmillonarios de todo el mundo creció en 2025 más de un 16%, tres veces más rápido que el promedio anual de los últimos cinco años, hasta alcanzar un máximo histórico de 18,3 billones de dólares.

Son datos de la ONG Intermón Oxfan, que advierte de que esta intensificación en la concentración de la riqueza milmillonaria coincide con el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De hecho, apunta que, desde su llegada a la Casa Blanca, se han reducido los impuestos a los superricos, bloqueado avances en fiscalidad internacional para grandes corporaciones, se han limitado los intentos de frenar el poder de los monopolios y se ha impulsado el valor en bolsa de sectores como el de la IA, generando importantes beneficios que han ido a parar casi exclusivamente a las grandes fortunas.

Según el estudio, la riqueza conjunta de los milmillonarios aumentó el año pasado en 2,5 billones de dólares (2,2 billones de euros), una cifra que prácticamente equivale a la riqueza que posee la mitad más pobre del planeta, es decir, 4.100 millones de personas.

"Desde 2020, la riqueza combinada de estos milmillonarios ha crecido un 81%", afirman los autores del estudio, para quienes esta concentración extrema de riqueza no solo implica un enorme poder económico, sino también un creciente poder político que permite a estas élites moldear las normas que rigen la economía y la sociedad en su propio beneficio, advirtiendo de que los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que la gente corriente.

Además, el informe señala la tendencia cada vez más preocupante de que los superricos usen su patrimonio para controlar medios de comunicación y redes sociales, sin que la gran mayoría de gobiernos hayan logrado ponerle freno.

"Los milmillonarios están dedicando su riqueza y poder para generar estado de opinión, influir sobre el debate público y cambiar incluso el curso político. No solo compran yates, compran incluso democracias, alimentando el discurso de odio y la polarización política, todo por defender únicamente sus intereses", recoge el informe.