Santander culmina la compra del banco británico TSB

Banco Santander ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la finalización de la adquisición de TSB Banking Group, después de cerrar la operación el pasado 30 de abril.

La entidad ha informado de que la compra de la entidad británica se ha completado una vez cumplidas las condiciones previstas y tras las comunicaciones de información privilegiada remitidas el 1 de julio de 2025, según consta en la notificación registrada ante el supervisor español.

La adquisición refuerza la posición internacional de Santander y supone un nuevo movimiento de consolidación en el sector financiero europeo, en un contexto marcado por la búsqueda de escala, eficiencia y mayor capacidad de competir en mercados estratégicos.

TSB fue vendido por Banco Sabadell a Banco Santander por 2.863 millones de libras (3.319 millones de euros).