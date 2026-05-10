El sector del automóvil europeo ve caer sus beneficios por los aranceles y la competencia china

Las principales compañías europeas del sector automovilístico han experimentado un retroceso en sus ganancias en el primer trimestre de este año, lastradas por menores entregas de vehículos por la fuerte competencia de las firmas chinas, las consecuencias económicas del conflicto de Oriente Medio y el impacto de los aranceles de Estados Unidos.

Entre las firmas más grandes se han registrado descensos de hasta dos dígitos en el beneficio neto, con un especial impacto entre las empresas alemanas del sector, como Grupo Volkswagen, BMW o Mercedes-Benz, que recortaron sus ganancias un 28,4%, un 23% y un 17,2%, respectivamente, en términos interanuales.

En el caso de los tres grupos, las entregas han descendido tanto en términos globales como en China, donde se han enfrentado a la fuerte competencia en el país de las marcas patrias.

Mercedes-Benz, por ejemplo, entregó en el primer trimestre un total de 419.430 vehículos de su división de Mercedes-Benz Cars, que experimentaron un retroceso del 6% en sus matriculaciones. A su vez, en China, su mayor mercado individual, las ventas se desplomaron un 27% hasta 111.621 unidades.

También Audi, con una caída de las ganancias del 11% interanual, ha registrado un retroceso de sus ventas en China, aunque también en Norteamérica, mercado en el que ha sufrido la mayor caída de las entregas, lo que la convierte en la principal razón del descenso de su beneficio neto.

Situación "dramática" en los próximos meses

De cara al cierre del año, compañías como BMW prevén un descenso moderado de los beneficios ante "las difíciles circunstancias" geopolíticas. Para el consejero delegado de Next Mobility, Javier Goikoetxea, la situación de las empresas europeas para los próximos meses puede ser "un drama".

"Si la cosa ha ido así en el primer trimestre, puede ser peor después. La fuerte competencia china y la sobrerregulación han traído consecuencias negativas para el sector", ha afirmado el experto, que ve necesario "inundar de dinero" a la industria automovilística para encontrar una solución a futuro.

No obstante, compañías como Audi han optado por mantener su previsión de ingresos de entre 63.000 y 68.000 millones de euros para 2026. Por su parte, el Grupo Volkswagen prevé que los ingresos por ventas en 2026 evolucionen entre un 0% y un 3% con respecto al año anterior.

"Se prevén desafíos, en particular, derivados del entorno macroeconómico, las incertidumbres en torno a las restricciones al comercio internacional y las tensiones geopolíticas, la creciente intensidad competitiva, la volatilidad de los mercados de materias primas, energía y divisas, así como las elevadas exigencias derivadas de las normativas sobre emisiones", ha apuntado el grupo.

Porsche y Volvo sufren

Las marcas prémium también se han visto afectadas por la competencia china, tanto en el mercado asiático como en suelo europeo. Así, Porsche logró en el primer trimestre de 2026 un beneficio atribuible a sus accionistas de 399 millones de euros, que supone una caída del 22,8% con respecto a los datos de hace un año.

Desde Porsche achacaron este resultado a que "las incertidumbres geopolíticas y geoeconómicas, en particular las relacionadas con la guerra en Oriente Medio" mermaron en general la confianza en el sector y en particular en el segmento de lujo.

En cuanto a facturación, Porsche presentó un recorte del 5,2% en el primer cuarto del año tras revelar un volumen de negocio de 8.400 millones de euros pese a haber recortado sus entregas en un 15% en los primeros tres meses, con tan solo 60.991 vehículos matriculados en todo el mundo.

Caída del beneficio en Volvo

Por su parte, la firma sueca Volvo Cars cerró el primer trimestre con un beneficio neto de 64,4 millones de euros), una cifra inferior en un 30% a los 92 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

Este descenso ha coincidido con una caída de las ventas de Volvo Cars del 11% en comparación con el primer trimestre de 2025. La compañía ha explicado que las condiciones del mercado siguieron siendo difíciles, con una elevada incertidumbre geopolítica y macroeconómica, incluyendo la escalada del conflicto en Oriente Medio.

No obstante, "en un mercado que sigue siendo complejo", Volvo Cars prevé una mejora en el volumen de ventas anual gracias a una sólida oferta de productos respaldada por el EX60, aunque cree que la rentabilidad del segundo trimestre se verá afectada por las dificultades persistentes.

Stellantis, Seat y Cupra

En el otro lado de la balanza se han situado Stellantis o Seat y Cupra, cuyos beneficios han crecido respecto al año anterior debido a circunstancias excepcionales.

En el caso de Seat y Cupra, la firma española ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio operativo de 43 millones de euros, un 760% más, por el "riguroso control de costes y gastos indirectos" y el fin de los aranceles al Cupra Tavascan por parte de China.

Por su parte, Stellantis ha logrado un beneficio neto de 377 millones de euros en el primer trimestre de año frente a las pérdidas de 387 millones de euros del mismo periodo del año anterior. El grupo automovilístico franco-italiano ha explicado que este buen resultado refleja principalmente un aumento del volumen de ventas y un mejor desempeño operativo.

Renault crece

Entre otros, los ingresos netos aumentaron un 6% interanual hasta alcanzar los 38.100 millones de euros, gracias a la mejora del rendimiento en Norteamérica, así como a los avances en Europa ampliada y Oriente Medio y África.

Finalmente, el Grupo Renault ha registrado una cifra de negocios de 12.530 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 7,3%. No obstante, el grupo ha señalado que el volumen global de ventas descendió un 3,3%, hasta 546.183 unidades, debido a perturbaciones logísticas excepcionales que afectaron especialmente a la marca Dacia.