La suspensión de vuelos en EEUU deja una factura estimada en más de 900 millones

El problema técnico que obligó a cancelar unos 19.400 vuelos con destino u origen Estados Unidos entre el pasado viernes y este mismo lunes puede suponer a las aerolíneas unas pérdidas por encima de los 900 millones de euros.

En un contexto en el que las empresas de aviación ya están sometidas a un importante estrés debido al encarecimiento del combustible, este episodio supone un nuevo golpe a sus cuentas.

Según datos de Bloomberg, el mayor impacto financiero se prevé en American Airlines, que podría perder entre 123 y 321 millones de euros en beneficios, superando a Delta Air Lines (entre 85 y 221 millones de euros) y United Airlines (entre 80 y 208 millones).

Menores son las pérdidas estimadas en JetBlue y Frontier, aunque podrían ser más graves debido a las dificultades financieras que están atravesando ambas empresas, que las dejan con menos margen para absorber gastos inesperados.

Los casi 19.400 vuelos cancelados entre el viernes y el lunes representan alrededor del 18% de los vuelos programados.