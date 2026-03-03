Trump amenaza con cortar el comercio con España entre advertencias de Bruselas

Una vez más, Trump ha elevado el tono contra España. En esta ocasión, el malestar del inquilino de la Casa Blanca guarda relación con la posición crítica del gobierno que encabeza Pedro Sánchez sobre el ataque a Irán, lo que ha llevado al presidente de Estados Unidos a amenazar con cortar el comercio con el país europeo.

"España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", ha recalcado el mandatario desde el Despacho Oval, ante lo cual la Comisión Europea ha terciado para recordar al estadounidense los "compromisos" asumidos en el acuerdo comercial con la Unión Europea.

Para Trump, la negativa de España a permitir el uso de las bases militares estadounidenses en suelo español —Rota y Morón— para atacar a Irán prueba una relación "poco amistosa", y a ello ha sumado la negativa de Pedro Sánchez a elevar el gasto militar.

Así es que, en compañía del canciller de Alemania, Friedrich Merz, Trump se ha reafirmado en que su administración "no quiere tener nada con España". Ante ello, el dirigente germano no ha respondido directamente a las amenazas, y se ha limitado a avanzar que los aliados tratarán de "convencer" a España de que alcance el gasto militar acordado en el seno de la OTAN.

Sin embargo, el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, ha sostenido —en declaraciones a Europa Press— que Bruselas está "siempre garantizará la plena protección de los intereses" de todos los Estados miembro.