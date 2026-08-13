El turismo de negocios crecerá un 13,8% este año en Brasil e inyectará 31.024 millones

El turismo de negocios crecerá este año un 13,8% en Brasil y generará un impacto económico de 35.800 millones de dólares (31.024 millones de euros), lo que situará al país como el destino con mayor crecimiento entre los 15 principales mercados mundiales de viajes corporativos y permitirá mantenerlo como décima potencia global del sector.

Según el informe 2026 Business Travel Index (BTI) de la Global Business Travel Association (GBTA), el avance de Brasil se enmarca en un crecimiento mundial del turismo de negocios, que alcanzará un gasto de 1,71 billones de dólares (1,482 billones de euros), un 7,2% más que el año anterior.

El estudio apunta a factores como la evolución de los precios de la energía y la estabilidad regional como elementos que están favoreciendo los viajes corporativos en América, con efectos directos sobre Brasil y Latinoamérica.

Asimismo, el informe señala que las empresas están orientando sus desplazamientos hacia actividades consideradas estratégicas, una tendencia que incrementará la demanda de servicios especializados y de infraestructuras de conectividad.

El presidente de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), Bruno Reis, ha destacado que el gasto medio diario por viaje de negocios se sitúa a nivel mundial en 875 dólares (758,3 euros). El alojamiento y el transporte aéreo concentran el 52% del gasto total de los viajeros corporativos.

Reis ha defendido que estas cifras muestran que Brasil dispone de infraestructuras para atender la demanda de este tipo de viajeros y ha subrayado el impacto que genera esta actividad sobre la economía y la cadena productiva de los destinos turísticos.

El turismo extranjero también crece

El turismo internacional aportó 5.600 millones de dólares (4.853 millones de euros) a la economía brasileña durante los seis primeros meses del año, un 12,1% más que en el mismo periodo de 2025. Solo en junio, los ingresos alcanzaron los 809 millones de dólares (701,1 millones de euros).

En cuanto a las llegadas, Brasil recibió 5.261.733 turistas extranjeros durante el primer semestre, lo que supone el segundo mejor registro para este periodo en la historia del país.