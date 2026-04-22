La UE da vía libre al préstamo de 90.000 millones a Ucrania y a nuevas sanciones contra Rusia

Los veintisiete países miembros de la Unión Europea han alcanzado hoy un acuerdo político para liberar el préstamo a Ucrania de 90.000 millones de euros, además del vigésimo paquete de sanciones a Rusia, después de dos meses de bloqueo por parte de Hungría y menos de 24 horas después de que Kiev anunciara que había culminado la reparación del oleoducto Druzhba. El desbloqueo ha llegado apenas diez después de que Viktor Orbán perdiese las elecciones en Hungría y se anuncie la llegada al poder del europeísta Peter Magyar.

La decisión la han tomado los embajadores en una reunión en Bruselas tras constatar que Budapest no mantiene el veto que durante meses ha impedido la aprobación definitiva del préstamo a Kiev, ya que aún era necesaria la luz verde a una modificación del presupuesto comunitario que requería la unanimidad de todos los estados miembro.

También ha recibido el visto bueno el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, que fue propuesto por la Comisión Europea con la idea de que entrase en vigor el pasado 24 de febrero --cuando se cumplieron cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania--, pero que ha tenido que esperar a que Hungría, y también Eslovaquia, retiraran finalmente su veto.

Con todo, para que empiecen a desembolsarse los primeros pagos del préstamo a Ucrania tras el aval de los embajadores queda aún la formalización definitiva por procedimiento escrito por parte del Consejo (estados), que se espera que concluya mañana jueves por la tarde, según han explicado a Europa Press fuentes europeas.

En el caso de las sanciones a Rusia, las mismas fuentes precisan que las medidas económicas entrarán en vigor de forma inmediata tras su adopción, mientras que las medidas individuales (lista negra de personas y entidades) requerirán la publicación previa de los nombres en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Dos meses de bloqueo

El desbloqueo del préstamo y de las sanciones a Rusia tienen lugar después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmara este martes la finalización de las obras de reparación del oleoducto Druzhba, arteria más importante para el transporte de petróleo ruso al centro de Europa y que lleva meses sin funcionar debido a un ataque ruso.

El oleoducto de Druzhba había sido objeto los últimos meses de reproches cruzados entre Hungría, Eslovaquia y Ucrania por la falta de voluntad de Kiev para proceder con su reparación, además de la justificación de Budapest y de Bratislava para proceder al bloqueo en la UE de cualquier medida favorable a Kiev.

El conflicto llegó al punto de que Budapest decidió bloquear el desembolso de 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades de financiación de Kiev --y cualquier otra medida a favor de Ucrania--, con lo que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, no respetaba lo acordado con el resto de líderes de la UE en el mes de diciembre. Su decisión generó profundas críticas entre otros jefes de Estado y de gobierno de la UE.

Revisión del oleoducto pendiente

Los daños del oleoducto Druzhba también llevaron a Hungría y a Eslovaquia a vetar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que incluye medidas como la prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso, además de contra su sistema bancario y sus exportaciones.

Finalmente, ha sido este martes cuando Ucrania ha anunciado que el oleoducto había sido finalmente reparado, aunque queda pendiente que Hungría y Eslovaquia confirmen que han vuelto a recibir petróleo por dicha arteria. En caso negativo, tendrían tiempo hasta mañana por la tarde, antes de que termine el procedimiento escrito, para bloquear nuevamente las medidas.

Ucrania plantea una cumbre con Rusia

Por otra parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha anunciado hoy que las autoridades ucranianas han pedido a Turquía que acoja una cumbre entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para avanzar el proceso de paz en Ucrania, subrayando la importancia de dar pasos en esa dirección e indicando que Kiev está abierto al encuentro siempre que no se produzca en Rusia ni en Bielorrusia.

"Abogamos por una reunión diplomática entre el presidente Zelenski y Putin para impulsar una nueva dinámica. Se lo hemos preguntado a los turcos y a otras capitales", ha indicado el titular de Exteriores en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

En este sentido, ha incidido en que Ucrania se abre a que la cumbre se celebre en otro país a excepción de Rusia o Bielorrusia. "Si alguna otra capital, además de Moscú y Bielorrusia, organiza dicha reunión, asistiremos. Y esto es importante para nosotros", ha afirmado. Desde hace semanas, Zelenski viene insistiendo en que es necesario una cumbre de jefes de Estado para acordar de una vez por todas el fin de la guerra con Rusia.