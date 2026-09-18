Warren Buffett se retira de la presidencia del conglomerado Berkshire Hathaway y da paso a su hijo Howard

Berkshire Hathaway ha anunciado que Warren Buffett, el mítico Oráculo de Omaha, dejará de ostentar la presidencia del conglomerado empresarial, aunque mantendrá el puesto de director y se convertirá también en presidente emérito, mientras su hijo Howard Buffet pasará a sustituir al nonagenario inversor en el cargo.

"Es el momento oportuno para completar la transición", ha señalado Warren Buffet, de 96 años, en una carta pública dirigida a los accionistas de Berkshire Hathaway, nueve meses después de que el multimillonario abandonara el cargo de consejero delegado de la compañía para ceder el testigo a Greg Abel.

Hasta ahora, Howard Buffet ha ostentado el puesto de presidente y consejero delegado de la fundación que lleva su nombre, una entidad benéfica centrada en la seguridad alimentaria mundial y la mitigación de conflictos y, durante casi una década, ha ejercido como embajador de Buena Voluntad de Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos.

Además, ha sido miembro del consejo de administración de numerosas empresas públicas y privadas, entre ellas Agro Tech, Archer Daniels Midland, ConAgra Foods, The Coca-Cola Company, Coca-Cola Enterprises, FirsTier Financial y Lindsay Corporation, donde también ocupó la presidencia del consejo.

"El custodio"

"Howard ha sido director en Berkshire durante 33 años. Eso supone un periodo de aprendizaje más largo que el que yo tuve antes de tomar las riendas a los 34 años. Greg dirige la empresa y Howard protegerá su cultura y sus valores, ambos más valiosos que cualquier cifra en nuestro balance. Piensen en Howard como una garantía para los accionistas, que esperan no tener que reclamar jamás", ha agregado Warren Buffet en su misiva.

"El impacto de Warren en Berkshire y sus propietarios no tiene parangón en la historia empresarial estadounidense. La cultura que Warren construyó y los valores que defendió seguirán siendo la esencia de Berkshire, y Howard será su custodio", ha afirmado por su parte el consejero delegado de la firma, Greg Abel, antes de agradecer al hijo del magnate que dé el paso para tomar las riendas.

El archiconocido inversor estadounidense se despide de esta manera del mando de la empresa que lidera desde hace sesenta años y que ha transformado en un holding con participaciones en grupos como American Express, Coca-Cola, Diageo, General Electric, Heinz, Johnson & Johnson, Moody's, Procter & Gamble, Sanofi-Aventis, UPS, Wall-Mart o The Washington Post.

"Haber sido su presidente ha sido un privilegio inmenso, y jamás he dado por sentada su confianza. El tiempo siempre pasa factura. Sin embargo, ha sido generoso conmigo. Me ha brindado la oportunidad de ver a Berkshire alcanzar un punto en el que tengo más confianza que nunca en el futuro. La empresa está en excelentes manos, y espero seguir siendo accionista junto a ustedes", ha concluido Buffet en su carta a los accionistas.

La fortuna personal de Warren Buffet lo sitúa en el top diez de Forbes, con un patrimonio estimado de 125.500 millones de euros.