España, Alemania, Italia, Austria y Portugal piden a Bruselas un impuesto a energéticas

Los gobiernos de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea para solicitar la puesta en marcha de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas a raíz del conflicto en Oriente Próximo.

Se trata, según el vicepresidente del gobierno de España y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de "explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes".

Con esta propuesta, los cinco países buscan mitigar el impacto económico del encarecimiento de los precios del petróleo, al tiempo que impedir que el coste de la crisis energética recaiga exclusivamente en "los consumidores", así como "frenar la inflación sin sobrecargar los presupuestos públicos".

Finalmente, en el actual contexto de volatilidad del mercado energético, los cinco ministros manifiestan que la Comisión Europea "debería desarrollar con rapidez” este instrumento, sin perjuicio de todos los demás esfuerzos y medidas adoptados por los Estados miembros para abordar los altos precios de la energía.