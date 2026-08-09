De la Espriella toma posesión de su nuevo gabinete para poner en marcha la "Patria Milagro"

De la Espriella toma posesión de su nuevo gabinete para poner en marcha la "Patria Milagro"

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha presidido este sábado en Cali la toma de posesión de los integrantes de su nuevo gabinete, un equipo con el que pretende comenzar a ejecutar desde el primer día su programa de Gobierno, denominado "Patria Milagro".

La ceremonia se ha celebrado en el Salón Pichincha de Cali y ha servido para formalizar el nombramiento de los 18 ministros que integrarán el nuevo Ejecutivo colombiano. El acto supone el inicio formal de una nueva etapa de Gobierno bajo el mandato de De la Espriella.

Tomás Ponce Rodríguez asumirá la cartera de Relaciones Exteriores; Omar Bolaño Escobar estará al frente de Hacienda; Miguel Gómez Martínez dirigirá Defensa; Alfonso Cárdenas González ocupará el Ministerio de Justicia; Jorge Eduardo Moreno López será ministro de Interior e Indalecio Dangond Quintero estará al frente de Agricultura.

El área social estará representada por Ana María Vesga Gaviria, como ministra de Salud, y Natalia López Fuentes, en Trabajo. Por su parte, Mauricio Gómez Amín asumirá Comercio, Industria y Turismo; Víctor Montes Hoyos será responsable de Educación; María Mohemi Arboleda dirigirá Energía y Fabio Arango Rincapié ocupará la cartera de Minas.

El gabinete se completa con Elsa Neira, en Transporte; Andrés Beltrán, en Vivienda, Ciudad y Territorio; Alejandra Falla, en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Paola Augusto, en Cultura; Julienne Zárate, en Deporte; y Claudia Benavides Salazar, al frente de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Durante la ceremonia, De la Espriella ha subrayado la necesidad de que los nuevos responsables ministeriales comiencen a trabajar desde el primer día para cumplir los compromisos asumidos durante su llegada a la Presidencia y ofrecer resultados concretos a la ciudadanía.

Además del equipo ministerial, el nuevo presidente ha designado a Andrés Barreto como secretario jurídico de la Presidencia, a Gonzalo Gómez como jefe de Despacho, a Valeria Latsurie como gerente de Regiones y a María Fernanda Sandoval como directora de Comunicaciones y Prensa.

Con estos nombramientos queda formalmente constituido el equipo encargado de desarrollar las principales líneas de la "Patria Milagro", el programa que marcará las prioridades del nuevo Gobierno colombiano.