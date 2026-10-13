Estrella Galicia abre una nueva filial en Alemania para seguir con su expansión internacional

Corporación Hijos de Rivera, la fabricante de la cerveza Estrella Galicia, continúa con su expansión internacional. En Alemania, un país que considera estratégico para su crecimiento futuro y en el que ha detectado "un gran potencial de desarrollo para sus productos", abrirá una nueva filial propia bajo el nombre Estrella Galicia Alemania.

Con este desembarco, la cervecera cambia su perspectiva de abordaje del mercado germano. Tras más de una década en el país y una acogida "muy positiva" por parte de los consumidores, operará ya desde dentro, con equipos propios sobre el terreno que impulsen el negocio, tanto en el canal de hostelería como en el de alimentación, así como el posicionamiento de las marcas en el país.

"La apertura de una filial en un mercado tan exigente como Alemania supone un paso clave en el marco de nuestro plan de expansión internacional, que nos permitirá una atención más cercana a clientes y consumidores, con equipos propios que agilicen la distribución y que gestionen inversiones que apuntalen el crecimiento del negocio", ha destacado Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera.

Asimismo, Aitor de Artaza, director del Negocio Internacional de la compañía, ha explicado por qué han decidido ahora plantear ese cambio de estrategia. "Nuestra forma de crecer en el exterior no persigue un rendimiento inmediato, sino que prioriza un modelo sostenible y coherente que respeta el tiempo, el contexto y las particularidades de cada mercado, priorizando las zonas en las que existe una cultura de cerveza y se da valor a la calidad del producto y del proceso de elaboración", ha indicado.

Con la creación de Estrella Galicia Alemania, Corporación Hijos de Rivera suma más de una decena de filiales fuera de España en mercados como Brasil, China, Filipinas, México, Reino Unido, Italia y Portugal, entre otros países.