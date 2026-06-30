Jóvenes de Estados Unidos y España recorren el Camino de Santiago en un programa internacional educativo e intercultural

La Fundación International Studies, bajo el auspicio de CIS University, ha puesto en marcha una nueva edición del Programa Camino de Santiago, una iniciativa internacional que reúne a jóvenes de Estados Unidos y España en una experiencia de convivencia, formación y crecimiento personal entre Madrid y Galicia.

El programa, que se desarrolla desde el 22 de junio de 2026, reúne a estudiantes procedentes de ciudades como Miami, Nueva York, Puerto Rico, Nueva Orleans y New Jersey, junto a participantes de España, con el objetivo de fomentar el entendimiento cultural, la cooperación y el liderazgo a través de la educación y la experiencia compartida en una de las rutas de peregrinación más emblemáticas de Europa, el Camino de Santiago.

Desde su creación en 2017, esta iniciativa se ha convertido en un espacio de encuentro internacional entre jóvenes de distintos contextos sociales y culturales, en especial estudiantes con menos recursos, según destaca la organización.

En el almuerzo | Programa Camino de Santiago 2026

La presidenta de la Fundación International Studies, María Díaz de la Cebosa, ha explicado que el programa “enseña a los jóvenes a convivir, a esforzarse y a descubrir que, más allá de las diferencias, comparten valores, inquietudes y una enorme capacidad de superación”.

Un recorrido formativo entre Madrid y Galicia

La edición de este año arrancó con la llegada del grupo internacional a Madrid, donde los jóvenes participaron en una jornada de integración con la presentación oficial del programa en CIS University. Posteriormente, el grupo se desplazó a Galicia para iniciar el recorrido a pie desde Sarria hasta Santiago de Compostela.

El itinerario incluye seis etapas de peregrinación, con llegada prevista a la capital gallega este martes, 30 de junio. El programa culminará con la visita a la Catedral de Santiago, actividades de cierre en Madrid y el regreso de los participantes a sus países de origen el 3 de julio.

Dos de las chicas participantes | Programa Camino de Santiago 2026

Participación internacional

En esta edición participan estudiantes procedentes de diversas instituciones educativas, entre ellas Miami Dade College, AECI Charter School en Nueva York, Leap School en Puerto Rico y New Jersey, además de jóvenes seleccionados en España y ganadores de iniciativas culturales impulsadas por entidades como el Queen Sofía Spanish Institute.

La Fundación International Studies, creada en 2007, puntualiza que programa forma parte de su misión de construir puentes educativos entre Estados Unidos y Europa, promoviendo valores de liderazgo, cooperación y desarrollo personal a través de experiencias internacionales.