Nueva cátedra de investigación en tecnologías cuánticas y espaciales

Indra y la Universidad Carlos III de Madrid han decidido reforzar su colaboración mediante la creación de una nueva cátedra orientada a la investigación avanzada en tecnologías cuánticas, radiofrecuencia, electromagnetismo aplicado y la tecnología espacial. El objetivo de este programa es fomentar proyectos de investigación punteros, que contribuyan al progreso científico y a la generación de soluciones innovadoras en ámbitos de alto potencial transformador como las comunicaciones seguras, la exploración del espacio y la defensa.

Así pues, en el marco de esta alianza, la empresa y la universidad trabajarán conjuntamente en el estudio y aplicación de fenómenos cuánticos para el procesamiento y transmisión segura de información, aprovechando los avances en física cuántica para desarrollar nuevas tecnologías en comunicaciones y sensores.

La cátedra contará con el respaldo de un equipo docente e investigador con "amplia experiencia", así como con la infraestructura científico-técnica y administrativa adecuada para el desarrollo de las actividades. Igualmente, se dispondrá de un laboratorio específico en el campus de Colmenarejo, que servirá como espacio de trabajo y experimentación.

Indra, por su parte, ofrecerá programas de prácticas, becas y oportunidades laborales, a fin de facilitar a los investigadores "su incorporación al mercado profesional" y de "asegurar una formación alineada con las necesidades reales del sector".