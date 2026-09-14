Las universidades españolas, en shock por el asesinato en México de una alumna canaria de intercambio

La universidad española está conmocionada por el asesinato en México de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que estaba en el país azteca en un programa de intercambio.

De hecho, la conferencia de rectores ha lamentado que una estudiante "con toda una vida por delante" y que había emprendido "con ilusión una experiencia internacional" haya sido víctima de un acto de violencia "intolerable".

Claudia estaba matriculada en el grado de Educación Primaria de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Anteriormente había estudiado, durante el curso 2022-2023, en la facultad equivalente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Mientras las autoridades de México ya han anunciado que se llevará a cabo una investigación "inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género" que permita esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales que correspondan, el Consulado General de España en Ciudad de México está en contacto permanente con la familia para trasladarle la información que requiera.

Veinte estudiantes en México

Asimismo, tras conocerse el crimen, la Universidad de Granada se ha puesto en contacto con la veintena de estudiantes de intercambio que permanecen actualmente en México para ofrecerles apoyo y asistencia.

También se ha puesto a disposición de la familia de Claudia y ha convocado un minuto de silencio en su memoria y para expresar su "más firme repulsa y absoluta condena".