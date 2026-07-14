El fin de los sellos en los pasaportes en Reino Unido irrumpe en la investigación a Begoña Gómez

Los tradicionales sellos que se estampaban en el pasaporte están en desapareciendo, especialmente en el Reino Unido. La implantación de sistemas de control fronterizo digitales y el uso cada vez más extendido de puertas automáticas (eGates) y autorizaciones electrónicas de viaje (ETA) han reducido considerablemente las estampaciones físicas, una circunstancia que ha cobrado relevancia en la investigación judicial sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El juez Juan Carlos Peinado ha requerido a Gómez que acredite, en un plazo de cinco días, que únicamente utilizó su pasaporte para viajar al Reino Unido entre el 8 y el 10 de julio, desplazamiento autorizado para asistir a la graduación de su hija. La petición se produce después de que el documento fuera devuelto al juzgado sin sellos de entrada ni de salida.

No obstante, la ausencia de estas marcas no resulta excepcional y el que haya viajado en los últimso años al país británico, lo habrá podido comprobar. Desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el país ha acelerado la digitalización de sus controles fronterizos. Muchos viajeros que utilizan las puertas electrónicas no reciben ya un sello físico en el pasaporte, ya que su entrada y salida quedan registradas de forma telemática en los sistemas de inmigración británicos.

La defensa de Begoña Gómez sostiene precisamente que esa falta de sellos responde al funcionamiento habitual de los controles fronterizos británicos y no constituye indicio alguno de un uso indebido del pasaporte. En este sentido, los movimientos internacionales pueden acreditarse mediante registros electrónicos de las autoridades migratorias, además de billetes, tarjetas de embarque o información facilitada por las compañías aéreas.

El requerimiento del juez Peinado ha puesto de relieve el cambio de modelo en los controles de fronteras internacionales, donde la prueba de un viaje ya no depende necesariamente de una estampación en el pasaporte, sino de los registros digitales generados por los sistemas de control migratorio.