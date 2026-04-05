Un francés, ejecutado en China por tráfico de drogas

El gobierno de Francia ha denunciado la ejecución en China de un ciudadano francés originario de Laos de 62 años de edad, condenado por narcotráfico tras un juicio marcado por irregularidades, según el ministerio de Exteriores galo.
"A pesar de los esfuerzos de las autoridades francesas, incluyendo sus gestiones para obtener un indulto humanitario para nuestro compatriota, las autoridades chinas decidieron ejecutar la sentencia tras más de veinte años de prisión", ha informado el gobierno galo.
Además, ha lamentado que al equipo de defensa del ahora ejecutado se le negara el acceso a la audiencia final, "lo cual constituye una violación de sus derechos".
Inicialmente condenado a cadena perpetua tras su detención en 2005, Chan Thao Phoumy fue sometido a un nuevo juicio tras la aparición de "nuevas pruebas" y condenado a muerte por un tribunal de Cantón por fabricación, transporte, contrabando y tráfico de metanfetamina. De hecho, se le acusó de formar parte de una red que supuestamente produjo toneladas de esta droga sintética en China entre 1999 y 2003.
Contenido patrocinado
Ataque a Irán
Trump vuelve a aplazar el ultimátum a Irán
