Francia reforzará su arsenal nuclear: "Para ser libre hay que ser temido"

Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca se sumarán a Francia para llevar a cabo ejercicios de disuasión

Foto de archivo del presidente de Francia, Emmanuel Macron
Foto de archivo del presidente de Francia, Emmanuel Macron | Europa Press

Francia reforzará su arsenal nuclear en un momento de "incertidumbre" en el tablero internacional y recurrirá a él en caso de que sus intereses "vitales" estén en juego. Y, en esta suerte de nueva carrera armamentística, el país galo no estará solo, sino que hasta ocho países europeos se sumarán para llevar a cabo ejercicios relacionados con la disuasión.

"En este mundo peligroso e inestable, para ser libre hay que ser temido", ha alegado el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha hecho hincapié en la necesidad de estar preparados frente a la "combinación de amenazas" que se ciernen sobre el continente europeo.

De hecho, ha señalado que tanto China como Rusia están "desarrollando sistemas de protección cada vez más sofisticados", y ha definido su estrategia de disuasión nuclear como "la piedra angular" de la estrategia de defensa de Francia

En cuanto a los ocho países que ya han confirmado que participarán en esas maniobras de disuasión, se trata de Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.

En paralelo, Macron ha anunciado que Francia lanzará en 2036 un nuevo submarino nuclear con misiles balísticos que se llamará L'Invincible.

