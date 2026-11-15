Guatemala decreta el estado de sitio durante 30 días en dos provincias por el aumento de la violencia

El gobierno de Guatemala ha decretado el estado de sitio durante 30 días en dos provincias del noreste, de modo que se suspende la posibilidad de llevar a cabo reuniones y se refuerzan los poderes de las fuerzas de seguridad, una semana después de que un legislador y tres policías fueran asesinados en un ataque terrorista.

Esta medida extraordinaria se toma con base en informes de seguridad que advierten de las "actividades de organizaciones criminales transnacionales y terroristas que han derivado en actos de violencia, intimidación o amenaza".

En este contexto, se limitan las celebraciones y reuniones el aire libre, manifestaciones públicas y otros espectáculos y estas podrán ser disueltas por la fuerza en caso de que se lleven a cabo sin previa autorización. Además, se ha prohibido la circulación de vehículos en determinadas zonas, al tiempo que se impide su salida hacia ciertas poblaciones.

De igual modo, se ha ordenado la detención de toda persona sospechosa que altere el orden público sin necesidad de orden judicial previa. Asimismo, las autoridades podrán ordenar el allanamiento de domicilios o cualquier otro lugar, sin necesidad de una orden de un juez, en caso de que en dichos domicilios se encuentren personas sobre las que se haya liberado una orden de captura o detención o si dentro de los domicilios se encuentran armas de fuego.

Todas estas medidas llegan después de un fuerte despliegue del ejército en esas provincias como consecuencia de una ola de ataques armados, que incluyen el asesinato del diputado Julio César Portillo y tres agentes de policía.