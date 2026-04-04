Los hombres alemanes de entre 17 y 45 años deberán pedir permiso al ejército para salir del país más de tres meses

Todos los hombres alemanes de entre 17 y 45 años deberán solicitar una autorización del ejércitopara salir del país cuando la estancia sea superior a tres meses, según la nueva ley del servicio militar que entró en vigor este año.

Sin embargo, la autorización se considerará siempre como otorgada mientras el servicio militar sea voluntario.

Su punto central es el examen médico obligatorio para los varones nacidos a partir de 2008, mediante el cual se espera poder reclutar voluntarios para ampliar las fuerzas armadas en 80.000 soldados activos, hasta alcanzar los 260.000.

Se trata, según ha apuntado el ministerio de Defensa germano, de una norma "ya se aplicaba en tiempos de la Guerra Fría y no tenía relevancia práctica".

El servicio militar obligatorio se suspendió en Alemania en 2011 después de 55 años en vigor, pero la nueva legislación, pactada por la coalición de conservadores y socialdemócratas que lidera el canciller Friedrich Merz impulsa un modelo voluntario sin descartar la obligatoriedad en caso de que se necesite completar cupos.