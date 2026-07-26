El incendio en Francia se acerca ya a Burdeos mientras mejoran los del centro de España

El gran incendio declarado en el suroeste de Francia continúa avanzando hacia el área de Burdeos y mantiene movilizados a cientos de efectivos, mientras los fuegos declarados en el centro de España comienzan a mostrar signos de una evolución más favorable.

Así, en Ávila, Madrid y Toledo, aunque los equipos de extinción aún afrontan "horas muy complejas". Lo ha dicho así el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha detallado que el trabajo de los servicios de extinción está sirviendo para consolidar algunos espacios en los que los incendios podrían estar ya controlados.

Todo ello, tras una nueva jornada marcada por las llamas, que calcinan ya 77.000 hectáreas, con un perímetro total de 280 kilómetros, según los datos de Protección Civil.

Mientras tanto, en Francia, más de 250.000 personas han sido evacuadas por los devastadores incendios en el suroeste del país, y el fuego se encuentra ya a quince kilómetros de Burdeos.

En torno a la ciudad se están desplegando medios para garantizar la seguridad de las instalaciones industriales, entre las que se encuentran fábricas de pólvora y de misiles. Unas 220.000 personas han sido evacuadas por el incendio de Gironda, donde unas 42.000 hectáreas han quedado arrasadas, y otras 30.000 han tenido que escapar de las llamas en la vecina región de Las Landas, al sur, donde el fuego ha consumido 3.000 hectáreas.

La evacuación de la ciudad, sin embargo, está por ahora completamente descartada, como ha reiterado esta mañana el alcalde.

La previsión para los próximos días refleja una subida de las temperaturas en el entorno de los 40 grados.