Inditex reúne a la diseñadora estadounidense Anna Sui con la productora Ileen Gallagher
Participará en una nueva MOP Talk, un formato de charla-conferencia organizado por la fundación que lleva el nombre de la presidenta de Inditex, Marta Ortega
La diseñadora de moda estadounidense Anna Sui será la próxima protagonista de las MOP Talks, un formato de charla-conferencia organizado por la fundación que lleva el nombre de la presidenta de Inditex, Marta Ortega.
Tendrá lugar el próximo 2 de marzo, y se desarrollará como una conversación entre una de las diseñadoras de moda más reconocidas de Nueva York y la productora Ileen Gallagher.
"Desde sus icónicas colecciones inspiradas en el espíritu hippie y el grunge hasta sus adorados vestidos baby-doll, las colecciones de Anna Sui definieron la moda de los años 90", subraya la fundación de la hija de Amancio Ortega.
Las entradas para asistir a este evento, de carácter gratuito, pueden obtenerse a través de la página web de la Fundación MOP (www.themopfoundation.org).
