Inditex reúne a la diseñadora estadounidense Anna Sui con la productora Ileen Gallagher

La diseñadora de moda estadounidense Anna Sui será la próxima protagonista de las MOP Talks, un formato de charla-conferencia organizado por la fundación que lleva el nombre de la presidenta de Inditex, Marta Ortega.

Tendrá lugar el próximo 2 de marzo, y se desarrollará como una conversación entre una de las diseñadoras de moda más reconocidas de Nueva York y la productora Ileen Gallagher.

"Desde sus icónicas colecciones inspiradas en el espíritu hippie y el grunge hasta sus adorados vestidos baby-doll, las colecciones de Anna Sui definieron la moda de los años 90", subraya la fundación de la hija de Amancio Ortega.

Las entradas para asistir a este evento, de carácter gratuito, pueden obtenerse a través de la página web de la Fundación MOP (www.themopfoundation.org).