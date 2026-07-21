Las inundaciones se cobran la vida de al menos una veintena de personas en Afganistán

Al menos 20 personas han muerto, hay más de ochenta heridos y otras cien personas se dan por desaparecidas a causa de las lluvias torrenciales registradas en la provincia afgana de Nuristán.

Se trata de un balance preliminar de las autoridades, que todavía están llevando a cabo la comprobación de los daños en varias zonas del país, mientras los servicios de rescate continúan tratando de localizar a los desaparecidos y recuperando los cuerpos de los fallecidos.

En todo caso, el portavoz del gobierno de Afganistán ya ha expresado su "profundo pesar" por las víctimas y los daños materiales que dejan las inundaciones en Nuristán.

"Deseamos el paraíso como morada a los mártires y una rápida recuperación a los heridos", ha manifestado en un mensaje a través de las redes sociales.