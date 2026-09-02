Irán nombra a EEUU como "el Gran Satán" por las nuevas muertes de niños y civiles
Oriente Próximo
"Si una potencia actúa como Satán, elige objetivos como Satán y asesina como Satán, es Satán. ¿Si protege a un pequeño Satán que hace lo mismo? Es el Gran Satán", declara el jefe del equipo negociador de Teherán
El bombardeo lanzado por Estados Unidos contra el lugar donde se celebraba una boda, que le ha costado la vida al menos a dos adultos y dos niños, ha sido objeto de duras críticas por parte de las autoridades de Irán.
Se suma, como han recordado, a las dos masacres contra civiles perpetradas el primer día de la ofensiva militar. Aquel 28 de febrero, Washington lanzó ataques contra una escuela, en la que murieron 175 personas de las que 168 eran niñas menores de doce años, y un polideportivo, donde perdieron la vida más de veinte personas, de las que cuatro eran niños.
"Si una potencia actúa como Satán, elige objetivos como Satán y asesina como Satán, es Satán. ¿Si protege a un pequeño Satán que hace lo mismo? Es el Gran Satán", ha publicado en sus redes sociales el jefe del equipo negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, en referencia también a Israel.
En paralelo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha subrayado que "la verdad de la guerra ilegal de Estados Unidos contra Irán" quedó patente en ese bombardeo, "un esfuerzo desesperado de Estados Unidos por ocultar su derrota".
En el ataque contra una celebración nupcial en Kohstak han muerto cuatro personas, dos de ellas niños, y el saldo de heridos roza las setenta personas. En respuesta, Irán ha lanzado munición contra objetivos estadounidenses en Jordania, Irak, Bahréin y Kuwait.
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