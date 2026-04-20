Irán "responderá y tomará represalias" tras el ataque de EEUU a un petrolero

"Estados Unidos, en su papel de agresor, ha violado el alto el fuego y ha cometido un acto de piratería marítima al disparar contra un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán", ha subrayado el portavoz del mando de combate unificado de las fuerzas armadas de Irán.

En este contexto, ha dejado claro que las tropas de la república islámica "responderán y tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada perpetrado por el ejército de Estados Unidos".

Además, ha confirmado que el sistema de navegación del buque iraní apresado ha quedado "inutilizado" tras el desembarco de los "marines terroristas" de Estados Unidos; un ataque que el presidente Trump describió como que le habían provocado "un agujero en la sala de máquinas".