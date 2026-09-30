Israel denuncia un atentado terrorista en un vuelo hacia Tel Aviv: "Un piloto apuñaló al otro"

La aerolínea emiratí FlyDubai ha confirmado "un altercado en la cabina de mando" de un avión que volaba de Emiratos Árabes Unidos a Tel Aviv y que tuvo que ser desviado a Arabia Saudí para un aterrizaje de emergencia, después de que la situación a bordo pudiese ser "controlada con éxito" por miembros de la tripulación.

Una vez constatado que el personal a bordo y los pasajeros, en su mayoría israelíes, están a salvo, ha rechazado las "especulaciones prematuras" sobre las causas del incidente, que está siendo investigado formalmente.

Pese a ello, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha apuntado que "uno de los pilotos apuñaló al otro" porque pretendía "estrellar el avión" cuando comenzaba la aproximación a Israel; un episodio considerado "un intento de atentado yihadista" por dos de sus ministros del alta ultraderechista del gobierno.

Sin llegar tan lejos, Netanyahu sí ha calificado lo sucedido de "incidente de seguridad muy grave", y ha contradicho la información de la aerolínea al asegurar que fueron los pasajeros los que "evitaron un enorme desastre". Su información procede del turista israelí que, según su relato, logró irrumpir en la cabina de mando del avión y neutralizar al piloto agresor con ayuda de un trabajador de FlyDubai. "Me dijo que el avión empezó a caer en picado", ha agregado a través de un comunicado.

A falta de que concluya la investigación oficial, el premier israelí ha dado ya instrucciones a los servicios de seguridad de Israel para que se mantengan alerta ante posibles nuevas amenazas.

El suceso tuvo lugar esta mañana, cuando el avión emitió una señal de alarma sobre el espacio aéreo jordano que llegó acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración. En ese momento, al no ser capaces de contactar con el mando de la nave, Israel envió cazas a la zona ante el temor de que se hubiera producido un secuestro.