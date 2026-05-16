Israel lanza una nueva operación terrestre en Siria

Las autoridades de Siria han denunciado que unidades terrestres del ejército de Israel están perpetrando una nueva operación en la campiña del sur del país; una medida que el país hebreo defiende que persigue habilitar una zona de seguridad adicional ante la inestabilidad derivada de la caída de Bashar al Assad a manos del grupo yihadista que lidera el ahora presidente sirio Ahmed Al Shara.

Al respecto, la agencia de noticias oficial siria ha informado de la aparición de vehículos militares israelíes en distintos puntos del sur del país y de la realización de redadas en varios domicilios.

Las nuevas autoridades de Siria exigen la retirada de Israel y su retorno a las líneas establecidas en 1974.

En días pasados, Amnistía Internacional reclamó que se investigue como "crímenes de guerra" la destrucción "deliberada" por parte del ejército de Israel de decenas de viviendas de civiles ubicadas en el sur de Siria desde la caída de Bashar al Assad, en 2024.