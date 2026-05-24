Israel mata a una pareja y su bebé en un bombardeo en el centro de la Franja de Gaza

Una mujer de 36 años, su pareja de 38 y el hijo de ambos, un bebé de un año de edad, han muerto en un bombardeo de Israel sobre una vivienda en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

En paralelo a este ataque de la aviación, también ha habido ataques de la artillería israelí y nuevas demoliciones de edificios en varios puntos del enclave palestino durante las últimas horas.

Además, en Jan Yunis, los militares del país hebreo han abierto fuego desde sus vehículos, y los buques de guerra también han disparado desde la costa en la ciudad de Gaza.

El último balance publicado por el gobierno gazatí, bajo control de Hamás, incluye 890 muertos y 2.677 heridos desde que el alto el fuego entrase en vigor en octubre del año pasado. Y, desde el atentado del 7 de octubre de 2023, hay 72.783 fallecidos y 172.779 heridos en Gaza.