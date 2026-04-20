Japón emite una alerta de tsunami tras un fuerte terremoto

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Mapa de localización del terremoto de Japón
Mapa de localización del terremoto de Japón | EP

Las autoridades de Japón han emitido una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter frente a la costa oriental del país asiático.

Si bien por el momento no hay informaciones sobre víctimas o daños materiales, la alerta de tsunami afecta a varias regiones del este y el noreste del país.

De hecho, la agencia de meteorología del país asiático alerta de la posibilidad de que lleguen olas de hasta tres metros de altura a la costa de las prefecturas de Hokkaido e Iwate.

El seísmo tuvo lugar frente a las costas de Sanriku, con su hipocentro ubicado a unos diez kilómetros de profundidad.

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