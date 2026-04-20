Japón emite una alerta de tsunami tras un fuerte terremoto
Sucesos
Las autoridades de Japón han emitido una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter frente a la costa oriental del país asiático.
Si bien por el momento no hay informaciones sobre víctimas o daños materiales, la alerta de tsunami afecta a varias regiones del este y el noreste del país.
De hecho, la agencia de meteorología del país asiático alerta de la posibilidad de que lleguen olas de hasta tres metros de altura a la costa de las prefecturas de Hokkaido e Iwate.
El seísmo tuvo lugar frente a las costas de Sanriku, con su hipocentro ubicado a unos diez kilómetros de profundidad.
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