La justicia australiana condena a un ex obispo de 13 delitos por abusar sexualmente de dos aborígenes, uno de ellos menor

Un tribunal de distrito de Australia Occidental ha condenado al ex obispo Christopher Saunders, de 76 años, por 13 delitos al abusar sexualmente de dos aborígenes cuando era obispo de Broome, entre ellos un menor de 16 años.

Los delitos cometidos por el exobispo entre los años 2008 y 2019, incluyen un cargo por penetración sexual sin consentimiento y una docena de cargos por agresión sexual. Asimismo, ha sido absuelto de otros seis cargos, entre ellos dos por trato indecente con un menor de 16 años.

Los fiscales alegaron ante el tribunal que el exobispo organizaba fiestas con presencia de alcohol y tabaco en su domicilio, propiedad de la Iglesia, poniendo como norma que los húespedes, exclusivamente varones y en su mayoría aborígenes, debían estar en ropa interior.

La policía australiana ya había investigado al párroco emérito de Broome entre los años 2018 y 2020, y había informado de que la fiscalía de que no había encontrado pruebas suficientes para presentar cargos. Posteriormente, nuevas denuncias de abusos recabadas en una investigación del Vaticano llevaron a las fuerzas policiales australianas a seguir investigando. Investigaciones que concluyeron con la detención del prelado en febrero de 2024, aunque con posterioridad fue puesto en libertad bajo fianza. De los 19 cargos iniciales, seis fueron desestimados durante el juicio.

Según Vatican News, el actual obispo de Broome, monseñor Tim Norton, ha expresado su «gratitud» hacia los organismos de investigación y las autoridades judiciales y ha mostrado su cercanía a las víctimas. En un comunicado, destaca el «valor» demostrado por quienes denunciaron los hechos y también por los testigos que decidieron contar su experiencia."Han demostrado una resiliencia extraordinaria y un gran compromiso durante un proceso largo y difícil", señalaba Norton.

Saunders, ordenado sacerdote en 1976, ha pasado la mayor parte de su carrera religiosa en la remota región de Kimberley, en el extremo noroeste del país, y fue nombrado obispo de Broome en 1996. Renunció voluntariamente a su cargo en 2020.