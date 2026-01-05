La mitad de las 40 víctimas mortales del incendio de Crans-Montana son menores

La Policía del cantón suizo de Valais ha logrado identificar a 16 víctimas mortales más del incendio ocurrido en la Nochevieja en un bar de Crans-Montana, lo que eleva a 40 el número total de fallecidos, todos ya plenamente identificados. Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 14 y los 39 años, y una veintena de ellas eran menores. La persona más joven fallecida es una adolescente suiza de 14 años.

Entre los fallecidos figuran 21 ciudadanos suizos, nueve franceses —incluida una mujer con doble nacionalidad franco-suiza y una persona con triple nacionalidad franco-israelí-británica—, seis italianos —uno de ellos con ciudadanía emiratí—, así como una mujer belga, una portuguesa, un rumano y un turco, de acuerdo con la información publicada por la Policía de Valais en su página web.

El incendio dejó además 119 personas heridas, entre las que se encuentran más de 70 ciudadanos suizos, 14 franceses, 11 italianos, varios serbios y personas de otras nacionalidades, según datos del Instituto de Medicina Forense de Valais.

La fiscal jefe del cantón, Beatrice Pilloud, señaló este domingo que la investigación continúa abierta y subrayó la importancia de las grabaciones realizadas con teléfonos móviles durante la fiesta celebrada en el bar Le Constellation. “Son muy importantes para nosotros los vídeos de los teléfonos móviles”, indicó.

Algunas de estas grabaciones ya han sido difundidas y muestran cómo los asistentes continuaban celebrando la llegada del Año Nuevo pese a que el techo del local ya estaba en llamas, presuntamente a causa de bengalas que se entregaban junto con las botellas de alcohol.

Por otro lado, una vez concluida la fase preliminar de la investigación, la Policía anunció que no solicitará medidas coercitivas contra los dos gerentes del establecimiento. Las autoridades explicaron que, por el momento, no existen indicios de que los investigados puedan eludir el proceso penal o huir de posibles sanciones.