Muere a los 47 años la hija mayor del rey de Tailandia después de tres años hospitalizada

Después de más de tres años hospitalizada, la hija mayor del rey de Tailandia ha fallecido a los 47 años.

Bajrakitiyabha Mahidol ingresó en un hospital de Bangkok en diciembre de 2022 tras sufrir un desmayo mientras entrenaba a sus perros. La causa fue una infección en el torrente sanguíneo, que posteriormente se agravó y se fue extendiendo por distintos órganos.

Ahora, como ha informado la Casa Real de Tailandia, la princesa ha muerto en paz tras una larga batalla contra la enfermedad.

Su fallecimiento ha dejado desolado al país, ya que era una de las figuras más queridas y respetadas de la familia real tailandesa. Nacida el 7 de diciembre de 1978, era la hija mayor del Rey Rama X y de la Princesa Soamsawali, y por su preparación y su sólida formación académica —estudió Relaciones Internacionales y era doctora en Derecho— estaba considerada como la heredera con mayor preparación para ser la futura reina.

Un ciudadano tailandés sostiene un retrato de la princesa Bajrakitiyabha en el hospital

De este modo, su muerte abre el debate sobre la sucesión al trono, ya que a pesar de que el rey tiene siete hijos de cuatro matrimonios, todavía no ha designado oficialmente a su heredero en la Corona.

Por el momento, el gobierno tailandés ha decretado quince días de luto oficial en los que organismos públicos, empresas y otras instituciones y lugares públicos deberán ondear sus banderas a media asta, y sus trabajadores están obligados a vestir de luto durante las próximas dos semanas.

La noticia de su fallecimiento llega apenas diez meses después de la muerte de su abuela, la reina madre Sirikit de Tailandia, madre del actual monarca, a los 93 años de edad y también a causa de una infección sanguínea.