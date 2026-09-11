Muere Emma Bonino, exministra italiana reconocida por su lucha por los derechos civiles

Emma Bonino, la política italiana reconocida internacionalmente por su activismo en favor de los derechos humanos, ha fallecido hoy a los 78 años de edad.

"Emma nos ha dejado, pero nunca nos abandonará. Hoy no solo nos deja nuestra líder, nos deja una de las protagonistas más lúcidas, valientes y libres de la historia política de nuestro país y del mundo libre", ha confirmado en redes sociales el partido fundado por ella misma, Più Europa, de corte liberal y europeísta.

Bonino comenzó su activismo político en la década de los 70 dentro de los movimientos que luchaban por la legalización del aborto en Italia, punto en el que se presentó a las elecciones bajo las siglas del Partido Radical. Así abrió una larga trayectoria política que la llevó a ser diputada durante seis legislaturas, comisaria de Pesca en 1995 y ministra de Asuntos Europeos entre 2006 y 2008 y de Exteriores entre 2013 y 2014, en gobiernos socialdemócratas. Su último cargo electo fue el de senadora, hasta 2022.

Su larga trayectoria activista fue reconocida con varias condecoraciones, como la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Legión de Honor francesa o el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional, que recibió en 1998.

A su fallecimiento, su partido destacó su carácter inconformista y sus luchas "contra todo lo que niega las libertades", como el "aborto clandestino, el hambre en el mundo, la partitocracia, el justicialismo, los genocidios o toda forma de autoritarismo". Y, aunque enumeró los distintos puestos de responsabilidad que ocupó durante su vida, la describió con una sola frase: "siempre radicalmente libre".

Reacciones

Una vez confirmada la noticia, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, la recordó como "una voz fuerte y reconocible" en la política de su país y destacó de ella que supo "llevar adelante sus ideas con determinación". "Nuestras historias y nuestras sensibilidades han estado lejos, pero esto nunca me ha impedido reconocer su peso y su rol en la vida pública de nuestra nación", subrayó la mandataria.

También su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, se refirió a Bonino como una "representante autorizada de la política italiana". "Uno de los rostros más conocidos del radicalismo liberal. Fue mi colega en Bruselas, una mujer inteligente con la que siempre tuve un intercambio respetuoso y leal, a pesar de tener a menudo valores y visiones políticas diferentes", agregó, antes de sostener que a ambos les unía "un gran sentimiento europeísta".

A nivel comunitario, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, publicó en un mensaje en italiano a través de sus redes sociales para remarcar que "la Europa por la que luchó sentirá su ausencia". "Emma Bonino nunca esperó a que el mundo estuviera preparado, siempre eligió ir hacia adelante, indicando el camino a los demás", evocó la conservadora maltesa.