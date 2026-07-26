Un muerto y 17 heridos en un atropello múltiple durante el Orgullo en Berlín
Sucesos
Un joven ya conocido por las autoridades por su vinculación con grupos islamistas, que se encuentra en libertad desde mayo, único detenido por ahora
Al menos una persona ha muerto y 17 han resultado heridas como consecuencia de un atropello masivo que ha tenido lugar esta noche en Berlín durante las celebraciones del Orgullo en el Tiergarten.
Los hechos tuvieron en torno a las 22.00, cuando el conductor de un vehículo blanco atropelló a varias personas congregadas en torno a la calle Lennestrasse antes de estrellarse contra un árbol.
Si bien el sospechoso logró huir, posteriormente fue localizado y detenido en una vivienda próxima al parque Tiergarten. Según el diario alemán Tagesspiegel, se trata de Abdul B., conocido por las autoridades alemanas por pertenencia a grupos islamistas y en libertad desde mayo tras haber cumplido condena en un centro de menores.
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