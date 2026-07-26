Un muerto y 17 heridos en un atropello múltiple durante el Orgullo en Berlín

Al menos una persona ha muerto y 17 han resultado heridas como consecuencia de un atropello masivo que ha tenido lugar esta noche en Berlín durante las celebraciones del Orgullo en el Tiergarten.

Los hechos tuvieron en torno a las 22.00, cuando el conductor de un vehículo blanco atropelló a varias personas congregadas en torno a la calle Lennestrasse antes de estrellarse contra un árbol.

Si bien el sospechoso logró huir, posteriormente fue localizado y detenido en una vivienda próxima al parque Tiergarten. Según el diario alemán Tagesspiegel, se trata de Abdul B., conocido por las autoridades alemanas por pertenencia a grupos islamistas y en libertad desde mayo tras haber cumplido condena en un centro de menores.